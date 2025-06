LPI-J: Räuberischer Diebstahl in der Marktpassage Apolda

Apolda (ots) - In den Vormittagsstunden des 27.06.2025 kam es in Apolda in der Leutloffstraße zu einem Wohnungseinbruch. Hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und die komplette Wohnung durchwühlt. Zu entwendeten Wertgegenständen kann aktuell keine Angabe gemacht werden, da die Ermittlungen andauern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter 03644-541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

