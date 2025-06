Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trotz Fluchtversuch gestellt

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streifenbesatzung im Bereich Weimar-Schöndorf ein Elektro-Moped auf, welches nicht über ein benötigtes Versicherungskennzeichen verfügte und der Fahrer auch keinen Helm trug. In der Folge beschleunigte der Fahrzeugführer das Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als dies nicht gelang, fuhr er in einen schmalen Feldweg und versuchte sich zu verstecken. Hier konnte er jedoch durch die Beamten entdeckt werden. Er startete sein Fahrzeug erneut, um zu flüchten und fuhr hierbei auf eine Beamtin zu, die zur Seite springen musste, um eine Kollision zu verhindern. Nun kam der Fahrzeugführer jedoch ins Straucheln und stürzte, sodass er in der Folge festgenommen werden konnte. Hier stellte sich heraus, dass der 19-Jährige neben dem benötigten Versicherungsschutz ebenfalls nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Ein Strafverfahren wegen diverser Straßenverkehrsdelikte wurde eingeleitet.

