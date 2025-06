LPI-J: Zum wiederholten Male Pkw entwendet

Weimar (ots) - Bereits in der Tatzeit vom 25. - 27.06.25 wurde in einen Fiat Doblo in der Kuhlmannstraße in Weimar eingebrochen. Hier wurde auf der Beifahrerseite die hintere Scheibe zerstört und inspiziert, was sich im Fahrzeug befindet. Der Täter entfernte sich in der Folge vom Tatort, da sich vermutlich kein gewünschtes Beutegut im Fahrzeug befand. Durch den Aufbruch wurde ebenfalls ein weiteres in unmittelbarer Nähe befindliches Fahrzeug beschädigt. Der ...

