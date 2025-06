LPI-J: Wohnungseinbruch in Apolda

Apolda (ots) - Eine böse Überraschung wurde am 27.06.2025 von einem PKW-Besitzer in Bad Sulza gemacht, als die beschädigten Außenspiegel entdeckt wurden. Am Vorabend wurde der PKW noch ohne Beschädigungen abgestellt. Folglich muss bis zum Entdecken die Tat passiert sein. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Die Polizeiinspektion Apolda nimmt Hinweise unter 03644-541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

