Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Auto wiedergefunden

Weimar (ots)

Weimar/Grammetal: Ein in der Nacht zum 13. Januar gestohlener Pkw wurde am Mittwochnachmittag wiedergefunden. Der Eigentümer ließ das circa 1.000 Euro teure Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift im unverschlossenen Zustand stehen. Bislang Unbekannte eigneten sich dies in den Nachtstunden rechtswidrig an, sodass es durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden ist. Wanderer fanden das Gefährt an einem Stausee im Weimarer Land in einem verschlammten Zustand vor und wandten sich an die Polizei. Nachdem die Polizisten den Fund spurentechnisch untersuchten, konnte es der Eigentümer wieder an sich nehmen.

