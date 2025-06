Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auf Schulhof randaliert

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen auf einem Schulgelände in der Hohenzollernstraße randaliert und dabei Sachschaden angerichtet. An einem Spielplatz rissen die Randalierer Pflastersteine heraus und warfen diese auf dem Gelände umher. Unter anderem beschädigten die Täter dabei ein Glasvordach. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Mann nach zwei Polizeieinsätzen in Fachklinik gebracht

Für zwei Polizeieinsätze hat am Samstagabend ein 32-Jähriger gesorgt, der im Stadtgebiet auffällig geworden ist. Gegen 19.30 Uhr hielt sich der 32-Jährige mit einem Messer in der Hand in einer abgelegenen Stelle des Stadtgartens auf und rief dadurch Sorgen bei den Anrufern hervor. Er wurde der Örtlichkeit verwiesen, sein Messer wurden sichergestellt. Als der 32-Jährige kurze Zeit später im Bereich der Konrad-Heilig-Straße erneut auffällig wurde und mit einem Schraubenzieher in der Hand unterwegs war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell