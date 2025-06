Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen-Rulfingen

Polizei löst nicht genehmigte Rave-Party auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei Bad Saulgau eine nicht genehmigte Musikveranstaltung in einem Waldgebiet zwischen Mengen und Rulfingen aufgelöst, nachdem sich Anwohner über Lärm beschwert hatten. Rund 250 Personen hatten sich in einem Festzelt zu einer illegalen Rave Party versammelt, die mit Licht- und Tontechnik ausgestattet war und mit Stromaggregaten betrieben wurde. Die Veranstaltung war durch Zugangskontrollen mit Festivalbändchen organisiert und zog im Verlauf der Nacht zunehmend weitere Besucher an. Die Polizei beendete die Feier noch in der Nacht. Der 20-jährige Veranstalter wurde ermittelt und zur Säuberung der Örtlichkeit verpflichtet. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidigkeitenanzeige.

