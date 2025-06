Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Autofahrerin übersieht Motorrad - Unfall Schwere Verletzungen hat sich ein 35 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Markdorfer Straße zugezogen. Eine 41 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr aus einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei den in Richtung Markdorf fahrenden Kawasaki-Fahrer. Dieser prallte in die Pkw-Seite ...

mehr