Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Schlier

Motorradfahrerin überschlägt sich

Glück im Unglück hatte eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der L 326, bei dem sie lediglich leichte Verletzungen davontrug. Die Frau war vom Kreisverkehr Kalksteige in Richtung Unterankenreute unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden 65-jährigen Citroen-Fahrers an. Während des Überholvorgangs kam der 65-Jährige aus noch nicht bekannten Gründen immer weiter nach links, weshalb die 26-Jährige zur Verhinderung einer Kollision nach links in den Grünstreifen auswich. Dort überschlug sie sich zusammen mit ihrer Honda in dem abschüssigen Bankett. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Weingarten

Pkw im Vorbeifahren gestreift - Polizei sucht Zeugen

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag in der Gutenbergstraße verursacht. Der Unbekannte streifte im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr einen Audi Q3, der auf einem Stellplatz vor einem Wohngebäude abgestellt war und fuhr davon. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Unbekannter versucht Pkw anzuzünden

Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag versucht hat, einen Pkw im Möwenweg anzuzünden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge versuchte der Täter, einen Reifen des Wagens in Brand zu setzen. Dadurch wurde der Reifen beschädigt, das Feuer erlosch jedoch offenbar von selbst. Bereits in der Nacht von 5. auf 6. Juni hatte ein bislang unbekannter Täter an dem Fahrzeug offenbar zwei Reifen zerstochen. Die Ermittler bitten unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zum Täter.

Bad Waldsee

Lkw-Fahrer schleift Betonpoller mit - Polizei sucht Zeugen

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein bislang unbekannter Sattelzug-Lenker am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 4 Uhr einen Zaun in der Kirrlohstraße überfahren, schwer beschädigt und in der Folge das Weite gesucht hat. Der Spurenlage zufolge schleifte der Unbekannte auf seiner weiteren Fahrt einen Betonblock rund zwei Kilometer mit, den er schließlich auf der B 30 Höhe Bad Waldsee Süd am Fahrbahnrand verlor. Der Block war so schwer, dass die Straßenmeisterei diesen mittels Radlader entfernen musste. Der Sachschaden an dem Zaun wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte der Sattelauflieger des Herstellers "Krone" gewesen sein. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den unbekannten Sattelzuglenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Amtzell

Traktorfahrer verliert Ladung

Offenbar zu hoch hatte ein 58-jähriger Traktorfahrer seinen Anhänger am Donnerstag kurz vor 18 Uhr beladen, als er mit dem geladenen Heu an einer Brücke bei Geiselharz streifte. In der Folge fiel das lose Heu großflächig auf die Fahrbahn und stellte eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Der 58-Jährige, der den Verlust seiner Ladung offenbar nicht bemerkt hatte, fuhr weiter und konnte von einer Polizeistreife bei Wangen gestoppt werden. Die Straßenmeisterei rückte zur Reinigung der Fahrbahn an, die bis etwa 19.30 Uhr andauerte. Der 58-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Vogt

Katze flüchtet nach Unfall

Eine Katze war offenbar der Grund für einen Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr in der Ravensburger Straße. Das Tier überquerte die Straße und wurde von der Vespa eines 78-Jährigen erfasst. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior in eine Klinik. An seiner Vespa entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die flüchtige Katze konnte zum Unfallhergang nicht befragt werden.

Isny

Streit eskaliert zweimal

Ein Streit zwischen zwei 39 und 21 Jahre alten Männern ist am Donnerstag gleich zweimal eskaliert. Gegen 16 Uhr traf sich das Duo im Bereich der Unteren Stadtmauer, wo die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte. Der Jüngere sprühte dem 39-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und verpasste ihm in der Folge mehrere Schläge gegen den Kopf. Eine alarmierte Polizeistreife trennte die Streithähne. Kurz nach 20 Uhr trafen die beiden im Bereich der Lindauer Straße erneut aufeinander. Abermals sprühte der 21-Jährige seinem Opfer unvermittelt mit einem Pfefferspray ins Gesicht und schlug wieder zu. Der 21-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Isny

Unbekannter beschädigt Panoramadach

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag an einem Hyundai verursacht, indem er das Panoramadach aus Glas offenbar mutwillig eingeschlagen hat. Der Wagen war im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 14.45 Uhr in der Espantorstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell