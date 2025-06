Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden von rund 2.500 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Virchowstraße hinterlassen. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr touchierte der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den nebenstehenden Toyota und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen der Verkehrsstraftat. Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug erbitten sich die Beamten unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Mit weit über zwei Promille hintern Steuer

Weit über zwei Promille hat ein Autofahrer am späteren Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle in der Markdorfer Straße gepustet. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen hatten den Mann gestoppt und dessen Verkehrstüchtigkeit überprüft. Der 60-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt.

Überlingen

Betrunkener fällt negativ auf und landet in Arrestzelle

In einer Arrestzelle des Polizeireviers Überlingen hat der Mittwoch für einen Betrunkenen geendet, der am späteren Nachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lippertsreuter Straße negativ aufgefallen ist. Er schlug gegen die Unterstellmöglichkeit von Einkaufswägen und machte keinen verkehrsfähigen Eindruck mehr. Gegenüber der Besatzung eines verständigten Rettungsdienstes verhielt er sich zudem aggressiv, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Das hielt den mit rund drei Promille Alkoholisierten nicht davon ab, die Anwesenden zu beleidigen und verbal zu bedrohen. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines Zustands in Gewahrsam genommen und wird sich nun mit entsprechenden Strafanzeigen auseinandersetzen dürfen.

Meckenbeuren-Brochenzell

Überfall im Mai stellt sich als erfundene Geschichte heraus

Nachdem er im Mai gegenüber der Polizei angegeben hatte, von vermummten Unbekannten zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert und bestohlen worden zu sein, gibt es nun Klarheit. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der zu diesem Zeitpunkt 19-Jährige den Vorfall frei erfunden hatte. Es wird geprüft, ob sich der junge Mann wegen Vortäuschens der Straftat nun selbst strafrechtlich verantworten muss.

Zur ursprünglichen Pressemeldung vom 11.5.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6031040

