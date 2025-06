Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrstüchtigkeit überprüft

Auf Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 31-jährigen Autofahrer an, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochabend zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit gestoppt hatten. Der Fahrzeuglenker musste seinen Wagen in der Folge stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommen auf den 31-Jährigen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Schwenningen

Auto muss nach Unfall abgeschleppt werden

So erheblich beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, war der Mazda eines 37-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin hatte den 37-jährigen Mazda-Fahrer beim Abbiegen von der Stettener Straße in die Hauptstraße übersehen und war auf der abknickenden Vorfahrtsstraße in dessen Wagen geprallt. Beide Unfallbeteiligten kamen ohne Verletzungen davon, an ihren Pkw entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Sigmaringen

Verkehrsschild umgefahren - Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 61-jährigen Lkw-Fahrer, der im Verdacht steht, am Mittwochmorgen in der Hauptstraße ein Verkehrsschild umgefahren zu haben. Ein Zeuge gibt an, dass er beobachtet hat, wie der Fahrer des Sattelzugs beim Rückwärtsfahren das Verkehrsschild offenbar übersehen hatte. Als er diesen auf den Unfall aufmerksam machen wollte, soll dieser kein Interesse an der Schadensregulierung gezeigt haben und davongefahren sein. Ob der Lkw-Fahrer die Kollision bemerkt hat, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Pfullendorf

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Äußeren Mühlweg erbittet sich der Polizeiposten Pfullendorf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel Astra touchiert und an diesem Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Ohne sich anschließend um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den noch unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Waghalsiges Überholmanöver - Fahrzeug überschlägt sich

Strafrechtliche Ermittlungen führt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 35-jährigen Autofahrer nach einem waghalsigen Überholmanöver auf der L 283 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen, in dessen Folge ein Pkw verunfallt ist und sich überschlagen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei setzte der 35-Jährige gegen 12.45 Uhr in einer Fahrzeugkolonne hinter einem Lkw trotz Überholverbots und entgegenkommenden Verkehrs zum Überholen an und scherte knapp vor dem Lkw wieder ein. Die entgegenkommende Fahrerin eines Ford wich dabei noch nach rechts in einen angrenzenden Acker aus, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug zumindest einmal. Zum Glück kam die 49-Jährige vergleichsweise glimpflich davon. Sie wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses noch am selben Tag verlassen. Der Fahrer des VW Polo, der überholt hatte, fuhr derweil in Richtung Bad Saulgau weiter und flüchtete. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Unfallbeteiligten, der sich dann am Nachmittag selbst auf dem örtlichen Polizeirevier stellte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. An dem verunfallten Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere den Fahrer des Lkw, der offensichtlich angesichts des gefährlichen Überholmanövers gehupt haben soll, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

