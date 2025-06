Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontal in Lkw geprallt - Motorradfahrer stirbt bei Kollision

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Jede Hilfe zu spät kam für einen 28 Jahre alten Motorradfahrer, der am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gebrazhofen und Tautenhofen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen entgegenkommenden Tanklaster geprallt ist. Trotz Ausweichmanöver konnte der entgegenkommende Lkw-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern, sein Sattelzug blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Ein Rettungsdienst samt Notarzt konnte bei dem 28-Jährigen lediglich noch den Tod feststellen. Die Freiwillige Feuerwehr überprüfte den Gefahrgut-Lkw auf auslaufende Betriebsstoffe und konnte diesbezüglich rasch Entwarnung geben. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten bleibt der Streckenabschnitt für den übrigen Verkehr bis in die Abendstunden voll gesperrt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst sowie die Krisenintervention zur Betreuung der Beteiligten eingesetzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache, die die Verkehrspolizei Kisslegg führt, dauern an.

