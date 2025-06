Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radler ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs

Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel war am Dienstag kurz vor Mitternacht ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer unterwegs, der einer Polizeistreife im Stadtgebiet durch seine ausgeprägten Schlangenlinien auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann über zwei Promille Alkohol intus hatte und auch unter dem Einfluss von THC stand. Er musste sein Fahrrad stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Friedrichshafen

Passanten angepöbelt - Alkoholisierter in Gewahrsam

Weil er am Dienstagabend in stark alkoholisiertem Zustand Passanten im Bereich des Buchhornplatzes angepöbelt hat, musste ein 36-Jähriger die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen hatten den Mann nach Beschwerden kontrolliert, wobei der 36-Jährige auch gegenüber den Polizisten aggressiv auftrat. Ein Alkoholtest zeigte zudem knapp vier Promille an, sodass die Einsatzkräfte dem Mann den Gewahrsam erklärten. Er muss nun die Kosten für die Übernachtung in der Zelle tragen.

Tettnang

Diesel im Wert mehrerer hundert Euro abgeschlaucht

Diesel im Wert mehrerer hundert Euro haben Unbekannte in den vergangenen Tagen an drei Radladern in einem Kieswerk in einem Waldstück im Bereich der Langenargener Straße abgeschlaucht. Die Täter machten sich an den Radlern zu schaffen und brachen die Fahrzeuge dabei auf. Personen, die im Zusammenhang mit dem Dieseldiebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Vor Polizei geflüchtet und Motorroller in Bodensee versenkt

Mit gleich mehreren Anzeigen muss ein 18-Jähriger rechnen, der am frühen Mittwochmorgen mit einem Motorroller im Bereich der St.-Ulrich-Straße vor der Polizei geflüchtet ist. Der 18-Jährige fuhr gemeinsam mit einem Sozius entgegen der Einbahnstraße und jeweils ohne Helm. Als er erkannte, dass die Streife ihn kontrollieren wollte, flüchtete er und machte sich dabei Straßenpoller zu nutze. Die Einsatzkräfte konnten das Duo dennoch kurze Zeit später an der Seepromenade kontrollieren, ihres Rollers hatten sie sich zuvor entledigt, indem sie diesen kurzerhand im Bodensee versenkten. Dem nicht genug, stand der 18-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, war nicht im Besitz eines Führerscheins, führte ein Pfefferspray unerlaubt und griffbereit mit sich und leistete in der Folge Widerstand gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Er musste nach Abschluss der Kontrolle in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 15 Uhr an der Abfahrt der B 31n Höhe Nesselwangen verletzt worden. Ein 86 Jahre alter Toyota-Fahrer wollte an der Einmündung in die K 7786 in Richtung Überlingen abbiegen und übersah dabei den BMW einer vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen. Diese leitete eine Vollbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Toyota aber nicht mehr verhindern. Der 86-Jährige sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich in der Folge selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Diebe werden von Hund vertrieben

Zwei bislang unbekannte Diebe hatten es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Bares abgesehen. Kurz vor 1 Uhr wurden Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Höllwangen durch den Hofhund geweckt und sahen die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Brachenreute flüchten. Einer der beiden Täter soll jugendlich und etwa 160 bis 170 cm groß gewesen sein. Die Bewohner des Hauses stellten in der Folge fest, dass das Duo offenbar Bargeld entwendet hat. Das Polizeirevier Überlingen wurde in derselben Nacht zu einem weiteren Diebstahl aus einem Wohnhaus in Lippertsreute gerufen, der womöglich auf das Konto derselben Täter geht. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürften die Unbekannten zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr über eine unverschlossene Tür in das Wohnhaus gelangt sein und dort mehrere Zimmer durchsucht haben. Auch hier entwendeten sie Bargeld. Die Ermittler bitten unter Tel. 07551/804-0 unter sachdienliche Hinweise zu den Taten und den bislang unbekannten Tätern. In diesem Zusammenhang weisen die Polizisten darauf hin, Haus- und Zugangstüren nachts abzuschließen.

Überlingen

Pöbeleien im Bus - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Eine bislang unbekannte Person soll am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einem Bus der Linie 7395 mehrere Fahrgäste angepöbelt und möglicherweise beleidigt und bedroht haben. Der Mann verließ schließlich an der Bushaltestelle "Jugendherberge" den Omnibus. Er soll etwa 170 groß und schlank sowie mit einer schwarzen Lederweste und einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein. Möglicherweise war der Unbekannte alkoholisiert. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die von dem Mann beleidigt oder bedroht wurden, mögen sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell