Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Frau wirft mit Bierdosen um sich

Eine Polizeistreife hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine 40 Jahre alte Frau in Gewahrsam genommen, die vor einem Lokal am Marienplatz Gäste belästigt und mit Bierdosen um sich geworfen hat. Als die Beamten die Personalien der Frau erheben wollten, zeigte sich diese unkooperativ und wehrte sich in der Folge gegen die Maßnahme. Die 40-Jährige musste die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten und den Nachmittag aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in einer Arrestzelle verbringen. Auf sie wird nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zukommen.

Eichstegen

Schwertransport fährt sich fest

Ein mit einem rund 85 Meter langen Windradflügel beladener Schwertransport hat sich am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr auf der B 32 zwischen Hangen und Altshausen auf Höhe der Ortschaft Hirschegg festgefahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam die hintere Lenkachse, die mittels Fernsteuerung bedient wird, nach links von der Fahrbahn ab. Die Lenkachse konnte in der Folge stabilisiert und mit einem Bagger zurück auf die Fahrbahn gebracht werden. In der Folge konnte der Konvoi, der aus drei Schwertransporten bestand, seine Fahrt bis zum Ziel bei Hoßkirch fortsetzen. Die B 32 war bis gegen 10.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden an der Lenkachse wird auf mehrere 10.000 Euro beziffert. Ob auch an dem rund 35 Tonnen schweren Rotorblatt Sachschaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

Wangen

Unbekannter wirft mit Flasche Glaseinfassung ein

Die Glaseinfassung der Eingangstüre einer Spielothek in der Wittwaisstraße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer Bierflasche eingeworfen. In der Flasche befand sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge eine brennbare Flüssigkeit. Zwei vor dem Gebäude abgestellte Fahrzeuge wurden ebenfalls mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Vogt

Unbekannte zünden Bagger an

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche einen Bagger im Torfabbaugebiet Reichermoos angezündet. Der durch die Flammen erheblich beschädigte Bagger wurde am Montag von einem Verantwortlichen entdeckt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert, zudem wird sich die Bergung des Fahrzeugs in dem Terrain auf weitere 20.000 Euro belaufen. Noch unklar ist, ob auch das Erdreich abgetragen werden muss. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu den Brandstiftern.

Leutkirch

Fenster beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Leutkirch eingeleitet, nachdem Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag die Glasfenster an der Rückseite des Feuerwehrgebäudes in der Gerbergasse beschädigt haben. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell