Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/ Langenargen

Betrunkene aus dem Verkehr gezogen

Zu tief ins Glas geschaut haben drei Fahrer, auf die die Polizei am Montag aufmerksam wurde. Ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer, der auf der Kressbronner Straße in Schlangenlinien in Richtung Oberndorf unterwegs war, hatte laut einem Vortest über 1,8 Promille intus. Ähnlich alkoholisiert war ein 48 Jahre alter Mann, der am Montagabend in Friedrichshafen auf einem E-Scooter unterwegs war. Passanten verständigten die Polizei, nachdem er bei seiner unsicheren Fahrweise ein geparktes Auto touchiert hatte. Ob an diesem ein Schaden entstanden ist, wird derzeit geprüft. Ebenfalls alkoholbedingt wackelig auf den Beinen soll ein Mann gewesen sein, der zur Mittagszeit an einer Tankstelle im Stadtgebiet angefallen ist. Der Mann soll deutlich nach Alkohol gerochen und sich im dortigen Geschäft mit flüssigem Nachschub versorgt haben, bevor er wieder in sein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei stellte den 50-Jährigen einige Zeit später an seiner Wohnadresse. Mithilfe der Feuerwehr gelangten die Beamten auf gerichtliche Anordnung in die Wohnung des Mannes, da dieser nicht freiwillig öffnete. Er musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Zudem mussten er, sowie auch der Rollerfahrer und der Radler, in einem Krankenhaus Blutproben abgeben. Auf die Drei kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Friedrichshafen

Unfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer

Mit einer Knochenfraktur musste ein 85 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Senior befuhr mit seinem Rad die Aistegstraße und wollte die Flugplatzstraße queren. Dabei nahm er einem 42 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt. Bei der Kollision der beiden Zweiräder stürzte der 85-Jährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungsdienst brachte ihn nach der Kollision in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb indes unverletzt. Der entstandene Sachschaden fiel eher gering aus.

Friedrichshafen

Radfahrer prallen zusammen

Verletzungen haben zwei Radfahrer erlitten, die am Montagnachmittag auf dem Radweg neben der Meersburger Straße bei Fischbach zusammengestoßen sind. Ein 61 Jahre alter Pedelec-Fahrer war entgegen der Fahrtrichtung von Immenstaad nach Fischbach unterwegs und stieß mit einem 6-jährigen Radler zusammen. Beide stürzten. Während sich der Bub glücklicherweise eher nur leicht verletzte, erlitt der 61-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwerere Verletzungen. Beide wurden von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht. An den Rädern entstand nach bisherigem Kenntnisstand kein Sachschaden.

Friedrichshafen

Schlägerei an Tankstelle

In einem handfesten Streit endete die verbale Auseinandersetzung zwischen zwei 68 und 32 Jahre alten Männern am Montagabend auf einem Tankstellengelände in der Goethestraße. Beide haben wohl nach der Eskalation des Wortgefechts ihre Fäuste sprechen lassen und trugen leichte Verletzungen im Gesicht davon. Eine Polizeistreife verwies die Streithähne letztlich der Örtlichkeit. Auf beide kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Tettnang

Einbruch auf Schulgelände

Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes einen Schuppen auf dem Gelände der Manzenbergschule aufgebrochen. In diesem waren Spielgeräte gelagert. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts, verursachten aber Sachschaden an der Hütte. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Kressbronn

Zeugen nach Automatenaufbruch gesucht

Ein dreister Dieb hat am frühen Montag Waren aus einem Lebensmittelautomaten gestohlen. Der Täter schlug den in der Betznauer Straße aufgestellten Automaten mit Steinen auf und nahm Waren in dreistelliger Anzahl an sich. Der Schaden, den der Unbekannte am Automaten verursacht hat, dürfte indes um einiges höher ausfallen. Nach einer ersten Schätzung dürfte die Reparatur etwa 1.500 Euro kosten. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Aufbruchs. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Täter zwischen 2.45 und 5.45 Uhr zugange gewesen sein. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Mann randaliert in Polizeigewahrsam

Mit Konsequenzen muss ein 24 Jahre alter Mann rechnen, der die Polizei am Montagabend beschäftigt hat. Er und ein Kumpan fielen gegen 20.30 Uhr am Münsterplatz auf, da sie vorbeilaufende Passanten anpöbelten. Auch einer alarmierten Polizeistreife gegenüber gaben sie sich aggressiv. Während der 21 Jahre alte Begleiter des Mannes nach einem Platzverweis der Polizei von dannen zog, sorgte der 24-Jährige weiter für Ärger. Er wurde letztlich in Polizeigewahrsam genommen. Während des Transportes und eines Aufenthaltes im Krankenhaus griff der junge Mann die Polizisten mehrfach an und verletzte eine Beamtin am Bein. Zudem warf er mit wüsten Beleidigungen um sich. Er wurde nach einem kurzzeitigen Aufenthalt in einer Arrestzelle aufgrund seines fortwährenden psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell