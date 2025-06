Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Baustellendiebstahl

Inzigkofen - Vilsingen (ots)

Am Samstag, gegen 13.25 Uhr wurden von einem Zeugen an einer Baustelle in der Lindenwasenstraße in Inzigkofen- Vilsingen zwei Männer beobachtet, wie sie sich an einem Starkstromkabel zu schaffen machten. Die Männer wickelten das Starkstromkabel von der Rolle und schnitten ein langes Stück ab. Hierbei flammte einer der beiden Männer die ausgefransten Enden ab, während der andere das Kabel auf den nahestehenden Pritschenwagen verbrachte. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit ihrem weißen Mercedes-Benz Pritschenwagen. Die örtliche Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Aufgrund des professionellen Vorgehens der Täterschaft wird von einem bandenmäßigen Diebstahl ausgegangen. Der Wert des entwendeten Kabels konnte noch nicht beziffert werden. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 104-0 zu melden.

