Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Betrunken Unfall verursacht

Bad Wurzach (ots)

Ein 60-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 15.30 Uhr die Biberacher Straße stadteinwärts in Bad Wurzach. Nach seinen Angaben kommt ihm auf seiner Fahrspur ein schwarzer Audi entgegen, dem er ausweichen muss. Hierbei kollidiert er mit dem Bordstein. Am Fahrzeug entsteht ein Sachschaden von ca. 500.- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim 60-Jährigen allerdings deutlichen Atemalkohol feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von über zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einbehalten. Ob es den schwarzen Audi überhaupt gab, ist Gegenstand er Ermittlungen. Zeugen die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell