Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bushaltestelle mit Farbe beschmiert

Am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei Ravensburg gemeldet, dass an der Bushaltestelle in der Meersburger Straße ein Farbeimer gegen das Haltestellenhäuschen geworfen wurde. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Ravensburg bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den Verursachern.

Auseinandersetzung in Diskothek

In einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße kam es am frühen Sonntagmorgen zunächst zu Streitigkeiten und Schubsereien zwischen zwei alkoholisierten Gruppen. Im weiteren Verlauf zog ein bislang unbekannter Mann ein Messer und schlug mit diesem einem 23-Jährigen ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine oberflächliche Verletzung im Gesicht. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und insbesondere zum Täter hat das Polizeirevier Ravensburg übernommen.

