Landkreis Bodenseekreis (ots)

Immenstaad am Bodensee

Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

Das Polizeirevier Friedrichshafen führte in Zusammenarbeit mit dem Zoll und technischer Unterstützung des THW am Freitagabend eine stationäre Verkehrskontrolle in der Claude-Dornier-Straße durch. Hierbei wurden insgesamt 8 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer saßen. Einer davon musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben, da der Alkotest einen Wert von über 2,3 Promille ergab. Gegen die anderen Betroffenen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, über die in der Folge die zuständige Bußgeldstelle entscheiden wird. Ein Autofahrer war schon beim Einfahren in die Kontrollstelle nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird entsprechend zur Anzeige gebracht. Weiterhin wurden mehrere Verkehrsteilnehmer zur Anzeige gebracht, da sie oder Mitfahrer nicht angeschnallt waren oder ihr Fahrzeug Mängel aufwies.

Überlingen

Schlägerei fordert zwei Verletzte

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei Überlingen zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Münsterstraße gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es zunächst innerhalb der Gaststätte zu einem Streitgespräch zwischen mehreren Personen, das sich in der Folge nach draußen verlagerte. Dort eskalierte der Streit und drei Männer im Alter von 23, 22 und 19 Jahren, schlugen sich gegenseitig, wobei der genaue Ablauf noch nicht geklärt werden konnte und Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein wird. Zwei der Männer erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Der Dritte blieb unverletzt.

