Ravensburg

Straftat vorgetäuscht - Jugendliche erwartet Anzeige

Nachdem eine Jugendliche der Polizei gegenüber angegeben hat, am 11.05.2025 von einem Unbekannten attackiert und ins Gebüsch gezogen worden zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6032045), haben die Ermittlungen ergeben, dass der Vorfall so nicht stattgefunden hat. Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg ermittelten, dass sich das Mädchen mit einem Jugendlichen getroffen haben dürfte und es nicht zu einem unfreiwilligen sexuellen Übergriff kam. Die Jugendliche muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.

Weingarten

Ausweichmanöver führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Nach dem Lenker eines weißen Pkw sucht das Polizeirevier Weingarten, nachdem dieser am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Sauterleutestraße an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll. Der Unbekannte soll von der Dominikus-Zimmermann-Straße auf die Sauterleutestraße eingebogen sein und dabei einen 25-jährigen Renault-Fahrer geschnitten haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 25-Jährige eigenen Angaben zufolge aus und prallte dabei gegen einen geparkten Citroen. Der Fahrer des weißen Pkw fuhr in der Folge weiter. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem Lenker des weißen Wagens.

Baienfurt

Radfahrer begeht Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 18.30 Uhr bittet das Polizeirevier Weingarten um Hinweise. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge fuhr der Unbekannte mit seinem Mountainbike in der Ravensburger Straße zunächst auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung und fuhr dann, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Dabei streifte er den Pkw, dessen Fahrer in Richtung Baindt unterwegs war. Dadurch stürzte der Radler, stieg im Anschluss jedoch wieder auf sein Mountainbike und fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Mann, der 30 bis 45 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein soll, nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Stunt auf E-Scooter kommt 18-Jährigen teuer zu stehen

Ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 18-Jährigen zu, den eine Polizeistreife am frühen Freitagmorgen im Stadtgebiet mit seinem E-Scooter gestoppt hat. Die Polizisten wurden auf den jungen Mann aufmerksam, als dieser mit seinem Roller auf dem Hinterrad auf einem Gehweg zu fahren versuchte. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfuss wahr, ein Vortest schlug auf Kokain und THC an. Der 18-Jährige musste in der Folge in einer Klinik Blut abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Wangen

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Trickdiebstählen

Nach mehreren Trickdiebstählen im Wangener Stadtgebiet (wir berichteten) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten konnten dem 51-Jährigen mittels eines DNA-Treffers mindestens drei der Taten nachweisen. Ob der 51-Jährige auch für die weiteren Trickdiebstähle in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die nach wie vor andauern. Der 51-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Wangen

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Über 2,5 Promille hat der Alkoholtest bei einem 57-Jährigen ergeben, der am Donnerstag kurz nach 22 Uhr von der Polizei mit seinem Fahrrad angehalten wurde. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil dieser ohne Licht im Stadtgebiet unterwegs war. Der 57-Jährige versuchte während der Kontrolle zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten hielten ihn daraufhin fest. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Mann dabei zu Boden. Er musste in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

