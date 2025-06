Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rote Ampel überfahren - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße ist am Donnerstag Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr kurz nach 5 Uhr ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer an der Kreuzung mit der Brühlstraße über die für ihn rot zeigende Ampel in Richtung Weststadt. Dabei kollidierte er mit dem Nissan eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 49-Jährigen, der nach links in die Brühlstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuglenker blieben trotz der wuchtigen Kollision unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden.

Wangen

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Beinverletzungen hat ein 47-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch kurz nach 16 Uhr auf einer Baustelle in Neuravensburg erlitten. Der Arbeiter wollte einen Tieflöffel, der auf den Zähnen eines breiten Bagger-Tieflöffels stand, geraderücken. Dabei kippte die rund 400 Kilogramm schwere Schaufel auf das Bein des 47-Jährigen. Mitarbeiter befreiten den Verletzten mittels Gabelstapler von der schweren Last, ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand Fremdverschulden aus.

Wangen

Busfahrerin übersieht Radfahrer - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 86 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in der Bregenzer Straße erlitten. Der Senior musste an der Einmündung zum Südring verkehrsbedingt halten. Neben ihm hielt die 56 Jahre alte Fahrerin eines Linienbusses. Beim Anfahren übersah die Frau den Radler und fuhr auf. Der Senior stürzte infolge des Anstoßes und zog sich Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

Wangen

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ermittler des Polizeireviers Wangen suchen Zeugen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Ebnetstraße einen Mini Clubman angefahren und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht hat. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Fahrzeug landet auf Dach - Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch kurz nach 20 Uhr ein 51-jähriger Seat-Lenker bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-Nord erlitten. Der 51-Jährige war in Richtung Lindau unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit. In der Folge durchquerte der Wagen den Grünstreifen, prallte gegen ein Verkehrszeichen, überfuhr die Auffahrt und wurde durch eine Schutzplanke ausgehebelt. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Seat, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf einem angrenzenden Forstweg auf dem Dach zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 51-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Vortest ergab einen Wert von gut 1,6 Promille. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe und in der Folge seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen. Der Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. An den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Leutkirch

Vandalen treiben erneut ihr Unwesen in Waldkindergarten

Auf dem Gelände des Waldkindergartens in der Schillerstraße haben Vandalen erneut ihr Unwesen getrieben. Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag haben die Unbekannten das Erdungskabel der Photovoltaikanlage durchtrennt und damit Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu der Tat.

Leutkirch

Kanister abgestellt - Polizei bittet um Hinweise zu Besitzer

Zehn Kanister mit rund 140 Litern Öl hat ein Unbekannter an der Kreisstraße zwischen Ottmannshofen und Aichstetten abgestellt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei entdeckten die Behältnisse am Dienstag. Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zum Besitzer der Kanister.

Aichstetten

Einbrecher machen sich an Gartenhütte zu schaffen

Missglückt ist der Versuch unbekannter Täter, die in den vergangenen zwei Wochen in eine Gartenhütte in der Eschacher Straße einbrechen wollten. Die Täter hebelten einen Fensterladen auf und schlugen eine Scheibe ein. Dann scheiterten sie an der Fensterverriegelung. An einer separaten Hütte traten sie eine Tür ein und warfen diverse Gartengeräte in einen angrenzenden Weiher. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

