Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall fordert drei Tote und mehrere Verletzte

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag auf der B 31 bei Überlingen drei Personen zu Tode gekommen und drei weitere schwer verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein mit drei Insassen besetzter Mercedes gegen 14.45 Uhr die B 31 von Überlingen in Richtung Uhldingen-Mühlhofen. Zwischen den Anschlussstellen Überlingen-Burgberg und Überlingen-Rengoldshausen kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht geklärtem Grund Zeugenaussagen zufolge langsam nach links auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Wagen frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW, in welchem sich ebenfalls drei Insassen befanden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Teil der Beteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort war, mit technischem Gerät aus den Fahrzeugwracks befreit werden. Trotz sofortiger notärztlicher Bemühungen verstarben zwei Frauen aus dem Mercedes, 75 und 71 Jahre alt, sowie eine 74-jährige Mitfahrerin im BMW noch an der Unfallstelle. Der 75-jährige Lenker des Mercedes, der 86-jährige Fahrer des BMW sowie sein 75-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst, der mit drei Rettungshubschraubern, mehreren Notärzten und einer größeren Anzahl von Rettungsfahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort war, erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Betreuung von Ersthelfern, Zeugen und Einsatzkräften war die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, in die auch ein Gutachter mit eingebunden wurde. Die B 31 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, die Straßenmeisterei hat eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Sperrung dauert aktuell noch an, bis die Fahrbahn vollständig gereinigt ist.

