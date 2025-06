Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrerin rutscht auf Ölspur aus - leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7.15 Uhr in der Tettnanger Straße erlitten. Die Frau rutschte beim Abbiegen in die Kemmerlanger Straße auf einer Ölspur aus und stürzte. Eine medizinische Versorgung am Unfallort war nicht notwendig. Kurz zuvor hatte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei die bis zu einem Meter breite Ölspur gemeldet, da sie mit ihrem Wagen ins Schlingern geraten war. Die Beamten konnten als Verursacher einen 60-jährigen Mercedes Fahrer ermitteln, der seinerseits bereits die Freiwillige Feuerwehr alarmiert hatte. Die Wehrleute rückten mit zwei Fahrzeugen an und streuten die Ölspur in der Folge ab.

Argenbühl

Unfallverursacher steht mutmaßlich unter Drogen

Deutliche Ausfallerscheinungen haben Beamte des Polizeireviers Wangen bei einem 45-jährigen Toyota-Fahrer festgestellt, der am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr mit seinem Wagen von der K 8011 zwischen Gießen und Eglofs abgekommen ist. Dabei kollidierte er mit einem Streukasten, der durch die Kollision beschädigt wurde. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem 45-Jährigen deutliche koordinative Schwierigkeiten wahr, die auf Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der 45-Jährige musste in einer Klinik Blut abgeben und muss nun, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wolfegg

Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12 Uhr auf der L 317 gefordert. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Sprinters wollte von Berg kommend nach links auf die Landesstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 23-jährigen VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 21-jährige Beifahrerin im VW durch umherfliegende Glassplitter leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der VW, der durch die wuchtige Kollision in den Graben und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert wurde, musste abgeschleppt werden.

Isny

Unfall im Felderhaldetunnel - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall im Felderhaldetunnel am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Der 83 Jahre alte Fahrer eines Ford Mustang war kurz nach 9 Uhr in Fahrtrichtung Wangen unterwegs und kam aus noch unbekannten Gründen im Tunnel auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Lkw eines 51-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte der Mustang gegen die Tunnelwand und gegen den VW einer 67-Jährigen. Sowohl der 83-Jährige als auch seine 75 Jahre alte Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die beiden Senioren in eine Klinik. Am Mustang entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro, am Lkw von rund 30.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Der Felderhaldetunnel war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 13 Uhr voll gesperrt.

Isny

Polizei sucht Zeugen zu nachträglich angezeigtem Verkehrsunfall

Erst nachträglich wurde bei der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am Freitagnachmittag auf der B 12 zwischen Isny-Ost und Großholzleute ereignet haben soll. Eine 22-jährige VW-Fahrerin war eigenen Angaben zufolge kurz nach 15 Uhr in Fahrtrichtung Lindau unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve auf ihrer Fahrspur ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer entgegenkam. Dieser soll zu diesem Zeitpunkt einen schwarzen Lkw überholt haben. Die 22-Jährige wich eigenen Angaben zufolge aus, bremste und kam in der Folge quer zur Fahrbahn zum Stehen. Dabei soll sie sich leichte Verletzungen zugezogen und sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben haben. Zu einer Berührung der Fahrzeuge soll es nicht gekommen sein. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Dieb stiehlt nach Verkehrsunfall Faltsignal der Polizei

Nach einem Frontalzusammenstoß am Dienstag gegen 10.30 Uhr, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde, hat ein Unbekannter ein von der Polizei an der Unfallstelle aufgestelltes Faltsignal entwendet. Ein 24-jähriger Sprinter-Fahrer war auf dem engen Gemeindeverbindungsweg zwischen Ottmannshofen und Niederhofen mit dem VW der Frau zusammengestoßen. Dabei wurde die 45-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Schaden am Sprinter wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Zur Absicherung der Unfallstelle stellte eine alarmierte Polizeistreife zwei Faltdreiecke auf. Als die Beamten die Triopane nach der Bergung des VW entfernen wollten, fehlte eines. Hinweise zum Verbleib Faltsignals im Wert mehrerer hundert Euro nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Einbruch in Schrebergarten

In einen Schuppen im Bereich der Schrebergärten am Weiherweg ist im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagmittag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Er gelangte über eine gewaltsam aufgebrochene Tür in das Innere der Hütte und durchsuchte diese offenbar nach Wertsachen. Ohne Diebesgut verließ der Einbrecher im Anschluss den Schuppen. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

