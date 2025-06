Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch im Allgäu

Pkw überschlagen - Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der L 308 zwischen Boschenmühle und Wuchzenhofen zugezogen. Der junge Mann verlor auf dem Streckenabschnitt aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet von der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach mit seinem Opel Corsa. Auf dem Dach liegend konnte sich der Fahrer noch selbst aus seinem Wagen befreien, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug. Die Fahrbahn konnte gegen 10 Uhr für den übrigen Verkehr wieder freigegeben werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle aus.

Leutkirch im Allgäu

In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Schwalbenweg sind am Montag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr Unbekannte eingebrochen. Die Täter hebelten nach bisherigen Erkenntnissen die Eingangstüre auf und stahlen unter anderem Bargeld von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im näheren Umfeld möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Mann. Dieser soll am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr in einem Gebüsch an einem Fußgängerweg im Bereich Seelhausweg sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine Passantin erstattete Anzeige und beschreibt den Mann als etwa 70 Jahre alt, mit kurzen grauen Haaren und einer Körpergröße von 180cm. Er soll ein weißes T-Shirt sowie eine helle, karierte 7/8 Hose getragen haben. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu bittet Personen, die ebenfalls Zeugen der Tat geworden sind oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Vier Personen bei Brand in Unterkunft verletzt

Bei einem Küchenbrand in einem Reihenmittelhaus, einer städtischen Unterkunft, sind am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr vier Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach vermutlich beim Kochen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus noch nicht näher bekannten Gründen Feuer aus. Ein Nachbar hatte die Rufe der Bewohner vernommen und die Feuerwehr verständigt sowie mit zwei Bauarbeitern dabei geholfen, dass alle Bewohner zügig aus dem Gebäude gelangten. Während die verständigten Wehrleute den Brand rasch löschen konnten und das gesamte Gebäude auf weitere mögliche Personen durchforstete, kümmerte sich der Rettungsdienst um die Betroffenen. Eine Bewohnerin sowie zwei Kinder und einer der Ersthelfer wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung teils vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur noch nicht abschließend geklärten Brandursache übernommen. Durch die Flammen wurde die Wohnung sowie Teile des Dachstuhls erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag. Die Bewohner werden von der Stadtverwaltung in einer anderen städtischen Unterkunft untergebracht.

Ravensburg

18.000 Euro Sachschaden bei Abbiege-Unfall

Beim Linksabbiegen von der B 32 auf die B 30 Auffahrt Ravensburg Nord hat am Montagmorgen kurz vor 7.45 Uhr eine 25 Jahre alte Skoda-Fahrerin einen Entgegenkommenden übersehen und einen Unfall verursacht. Sie prallte in den aus Richtung Berg kommenden Mercedes wobei nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück niemand verletzt wurde. Beide Wagen waren aufgrund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Montagabend auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bleicherstraße hinterlassen. Zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren oder Parken das Heck eines Wohnwagens. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte er sich dabei nicht. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem Unfall und dessen Verursacher unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Vogt

Pkw gerät aufgrund technischen Defekts in Brand

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Montag kurz vor Mittag in der Kirchstraße ein Pkw in Brand geraten. Die Fahrerin des Suzuki wurde von einer Verkehrsteilnehmerin während der Fahrt auf die Flammen an ihrem Wagen aufmerksam gemacht, woraufhin die Frau den Wagen abstellte. In kurzer Zeit stand der Motorraum des Pkw in Vollbrand, die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Bad Waldsee

Nach Diebstahl in Baumarkt - Zeugen gesucht

Hinweise auf drei Männer, die am Montagabend mehrere Werkzeugkoffer des Herstellers "Makita" in einem Baumarkt in der Felix-Wankel-Straße gestohlen haben, erhofft sich der Polizeiposten Bad Waldsee. Gegen 17.30 Uhr nahm das Trio sechs hochwertige Werkzeugkoffer, darunter mindestens zwei Bohrhammer, an sich und flüchtete durch einen Notausgang. Mit einem silbernen Skoda Octavia Kombi mit ausländischem Kennzeichen flüchteten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Golfhotel und das dortige Waldgebiet. Zur Tatzeit sollen alle drei mit blauen Arbeitsoveralls bekleidet gewesen sein. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die das Trio bemerkt haben oder weitere Angaben zu deren Flucht machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 auf dem Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

