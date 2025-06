Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Immenstaad

Zeugensuche nach Einbruchsversuch

Zeugen sucht der Polizeiposten Immenstaad, nachdem ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag versucht hat, in ein Wohnhaus in der Straße "Auf dem Ruhbühl" einzubrechen. Auf bislang unbekannte Art und Weise stieg der Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Hauses und hinterließ bei seinem Vorhaben Hebelspuren. Nach seinem Scheitern zog er von dannen. Personen, die über das vergangene Wochenende in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag zwischen 7 Uhr und 15.45 Uhr im Resedenweg verursacht. Mutmaßlich beim Rangieren oder Vorbeifahren streifte der Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten BMW, hinterließ einen Lackschaden an der Frontstoßstange und fuhr danach davon. Zeugen der Verkehrsunfallflucht, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Deggenhausertal

Unfall - Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg entlang der L 204 zwischen Wittenhofen und Untersiggingen bittet die Polizei Überlingen um Hinweise zu einem flüchtigen E-Scooter-Fahrer. Der etwa 15 Jahre alte Elektroroller-Fahrer war in Richtung Wittenhofen unterwegs und soll derart auf sein Mobiltelefon fixiert gewesen sein, dass er den entgegenkommenden Radler nicht bemerkte. Stattdessen soll er den 63-Jährigen aus Unachtsamkeit abgedrängt haben, sodass dieser mit einem Pedal am angrenzenden Hang streifte und sich beim folgenden Sturz leicht verletzte. Der Jugendliche hielt trotz Aufforderungen nicht an und setzte seine Fahrt fort. Nun ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise. Der E-Scooter-Fahrer wird als etwa 15 Jahre alt beschrieben und hatte blonde oder braune Haare. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle knielange Hose.

Sipplingen

Fahrt endet in Leitplanke

In der Leitplanke der Bundesstraße 31 zwischen Sipplingen und Ludwigshafen endete die Fahrt am Montagabend gegen 21.30 Uhr für einen Ford-Fahrer. Der 19-Jährige streifte die Bordsteinkante am Fahrbahnrand und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über seinen Wagen. Er schleuderte über die Straße und prallte frontal in die Schutzplanke. Am Wagen entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 7.000 Euro beziffert wird. An der Verkehrseinrichtung beläuft sich der Sachschaden auf rund 1.500 Euro. Verletzt wurde der 19-Jährige glücklicherweise nicht.

