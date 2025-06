Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung in der Innenstadt

Nach einer Auseinandersetzung am Samstag gegen 17 Uhr in der Wilhelmstraße ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt. Zwischen einem 75-Jährigen, der mit einem Stand das Gespräch zu Bürgern suchte, und drei unbekannten Männern kam es mutmaßlich aufgrund differierender Glaubensansichten zu einer angeregten Diskussion. In deren Verlauf sollen die aggressiven Unbekannten ihr Gegenüber körperlich attackiert haben. Erst später erstattete der 75-Jährige Anzeige bei der Polizei, die nun Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet hat. Zeugen des Vorfalls, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Angreifern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Motorroller-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwere Verletzungen hat ein 78 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der L 329 davongetragen. Ein 69 Jahre alter Mercedes-Fahrer war von Waltenweiler kommend in Richtung Oberteuringen unterwegs und überholte kurz vor einer Rechtskurve ein Fahrzeug. Als er nach dem Überholen wieder auf seine Fahrspur einscheren wollte, kam ihm der Vespa-Lenker entgegen. Dieser streifte mit dem Lenker den Spiegel sowie die Fahrzeugseite des Mercedes, woraufhin der 78-Jährige die Kontrolle verlor und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Senior nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Wegen des gefährlichen Überholmanövers, das zum Unfall führte, droht dem 69-Jährigen nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Friedrichshafen

Gefährlichen Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zeugen zum riskanten Überholmanöver eines Audi-Fahrers am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der B 31 sucht die Polizei Friedrichshafen. Der Fahrer des weißen Audi A3 mit BGL-Zulassung (Berchtesgadener Land) war von Lindau kommend unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Friedrichshafen-Nordost überholte er trotz Gegenverkehrs, woraufhin mehrere Verkehrsteilnehmer abbremsen und ausweichen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Die Ermittlungen zum Fahrer des bekannten Wagens dauern aktuell noch an. Wegen des gefährlichen Manövers droht ihm eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. In diesem Zuge bittet die Polizei Friedrichshafen etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Motorrad kollidiert mit Pkw

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch. Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und musste im Bereich des Mauernriedtunnels aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Die Maschine rutschte in den Gegenverkehr und stieß gegen einen entgegenkommenden Mercedes. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand rund 6.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Meckenbeuren

Rollerfahrer stößt beim Überholen gegen abbiegendes Auto

Nach einem Unfall am frühen Sonntagabend in der Tettnanger Straße in eine Klinik gebracht werden musste ein 82 Jahre alter Motorroller-Fahrer. Eine vorausfahrende 51 Jahre alte VW-Lenkerin wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. In diesem Moment überholte der Senior den Wagen links, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand mehrere tausend Euro Sachschaden.

Überlingen

Betrunkener Exhibitionist muss mit Anzeigen rechnen

Mit Anzeigen rechnen muss ein 31-jähriger Mann, der am Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen hat. Zunächst war er auf einem P&R-Parkplatz aufgefallen, als er dort sexuelle Handlungen an sich vollzogen haben soll. Eine Frau, die sich dadurch belästigt fühlte, kontaktierte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann noch am Abend an und stellten ihn zur Rede. Dabei brachten sie in Erfahrung, dass er offenbar auch alkoholisiert mit einem Pkw gefahren war. Der 31-Jährige, der bei einer Atemalkoholmessung über 1,1 Promille pustete, musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Neben der Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung, droht ihm nun auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Meersburg

Mountainbike von Heckträger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ein dreister Dieb hat am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Mountainbike vom Heckträger eines Autos gestohlen, das auf einem Parkplatz am Straßenrand in der Unteruhldinger Straße abgestellt war. Dem Unbekannten gelang es, auf unbekannte Art und Weise die Sicherung zu öffnen und das Rad dann mitzunehmen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter sowie dem mehrere tausend Euro teuren Rad vom Typ "Orbea Rise H30" geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell