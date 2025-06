Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Überhöhte Geschwindigkeit - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein 25-jähriger Motorradfahrer am Sonntag zugezogen, als er auf der L 277 zwischen Gutenstein und Dietfurt zu schnell unterwegs war und verunfallte. Gegen 12 Uhr kam der Zweiradfahrer mit seiner Kawasaki in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über einen Erdhügel und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Ein Rettungsdienst sowie Einsatzkräfte der Bergwacht kümmerten sich um den Verletzten. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an der Kawasaki wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Nach Auseinandersetzung vor Bar - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Bahnhofstraße, bei der auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach Zeugen. In der Nacht auf Samstag soll nach bisherigen Erkenntnissen ein 29-Jähriger zunächst mehrere Gäste angepöbelt haben und negativ aufgefallen sein, bis ihn ein Unbekannter mit Pfefferspray besprühte. Auch ein 18-Jähriger, der dem 29-Jährigen daraufhin zur Hilfe kommen wollte, wurde demnach ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung aufgenommen. Zeugen, die den Geschehensablauf beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sauldorf

Driftmanöver geht schief - Drogentest schlägt bei Fahrer an

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 21-Jähriger rechnen, der am Samstagabend auf der B 313 zwischen Krumbach und Meßkirch in einem Kreisverkehr bei einem Driftmanöver die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat und sich dabei die Ölwanne aufriss. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen rückten zu der Ölspur aus und konnten den Verursacher unweit auf dem Gelände einer Tankstelle ausfindig machen. Bei der Kontrolle des Fahrers zeigte dieser Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und schlug auf Cannabis an. Der 21-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen BMW durfte er nicht mehr fortbewegen.

Hohentengen

Verkehrskontrolle - Drogentest positiv auf Kokain

Positiv auf Kokain reagierte der Drogenvortest bei einem 63-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle des Polizeireviers Bad Saulgau. Die Beamten hatten den Autofahrer in der Nacht auf Montag gestoppt und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bemerkt. Sie untersagten dem 63-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den 63-Jährigen führerscheinrechtliche Maßnahmen und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Herbertingen

Metallschrott gerät in Brand

Eine kleinere Menge Metallschrott ist am Sonntagabend auf dem Gelände eines Schredderwerks in Brand geraten und hat für einen Einsatz der Polizei und der örtlichen Feuerwehr gesorgt. Die Wehrleute konnten die Brandstelle schnell ausfindig machen und ablöschen, sodass kein nennenswerter Schaden entstanden ist. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Es bestehen keine Hinweise auf ein strafbares Handeln.

Pfullendorf

Autofahrer muss Buggy ausweichen - Zeugen gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Pfullendorf zu einer Verkehrssituation am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr beim Kreisverkehr Überlinger Straße und der Straße Bei den Lagerhallen. Ein 19-Jähriger gibt an, dass er mit seinem Audi einem entgegenkommenden Buggy, der mit vier Personen besetzt war, ausweichen musste und dabei durch eine Kollision mit dem Randstein Sachschaden an seinem Wagen entstanden ist. Die Fahrerin des Buggys fuhr derweil weiter, ohne dass der Unfall polizeilich aufgenommen werden konnte. Verkehrsteilnehmer und andere Personen, die die Verkehrssituation wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell