Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ebersbach-Musbach

Alkoholfahrt endet im Wald

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 33-jährige Mercedesfahrer die L286 von Altshausen in Richtung Ebersbach. Im Wald verliert er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, Alkohol- und Cannabiseinfluss die Kontrolle über seinen Mercedes GLC und landet im Unterholz. Hierbei zog sich der Unfallfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Als die Polizei am Unfallort erschien um den Unfall aufzunehmen, stellten sie fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Auf Grund dessen musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Fahrer auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 80.000 Euro.

