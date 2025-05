Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pfingstferien - Informationsstände der Polizei auf den Wochenmärkten Langenargen und Meersburg

Langenargen / Meersburg (ots)

In den Pfingstferien macht das Polizeipräsidium Ravensburg auf den Wochenmärkten in Langenargen und Meersburg auf wichtige Themen der Verkehrs- und Kriminalprävention aufmerksam. Polizeibeamte des Referats Prävention sind am

Donnerstag, dem 12.06.2025 von 8 Uhr bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Langenargen und am

Freitag, dem 20.06.2025 ebenfalls in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Meersburg

mit einem Informationsstand präsent.

Warum das Tragen eines Fahrradhelms lebenswichtig sein kann, Informationen zum neuen Bußgeldkatalog und wie man sich vor Betrugsmaschen wie Enkeltrick, falscher Polizeibeamter oder betrügerischen Anrufen und WhatsApp-Nachrichten schützen kann sind nur ein kleiner Abriss der Themen. Kommen Sie mit den Polizeibeamten ins Gespräch und lassen Sie sich ganz persönlich beraten.

Angeboten werden bei dem kostenlosen Service des Polizeipräsidiums Ravensburg zudem eine Vielzahl an Flyern und Broschüren zu den unterschiedlichsten Themenbereichen.

Wir freuen uns über ihren Besuch an unserem Informationsstand.

