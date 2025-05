Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisiert Unfall verursacht

Mutmaßlich aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung hat am frühen Mittwochabend eine 24-jährige Pkw-Lenkerin in der Eberhardstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau rammte gegen 17.30 Uhr einen am Fahrbahnrand parkenden Wagen, angeblich, weil ihr ein Reifen geplatzt sei. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau jedoch eine nicht unerhebliche Alkoholisierung fest, ein Vortest ergab einen Wert von annähernd 2 Promille. Sie musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein abgeben und wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Ihr Wagen, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Tettnang

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung hat ein 32-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. In einer scharfen Linkskurve bei Büchel kam der Audi-Fahrer kurz vor 19 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Dadurch wurden die Verkehrseinrichtung und der Audi beschädigt, die Schadenssumme wird auf insgesamt über 2.000 Euro geschätzt. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort, Zeugen konnten den Vorfall jedoch beobachten und der Polizei das Kennzeichen mitteilen. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten bei dem 32-Jährigen deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest, ein Vortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus Blut abgenommen, er gelangt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

Tettnang

Wintergarten durch Steinwürfe beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Unbekannte haben am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr offenbar mehrere Steine aus dem Schlossgarten auf den Wintergarten eines Hauses in der Tobelstraße geworfen. Hierdurch ging eine Scheibe des Anbaus zu Bruch, der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht nun Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Unter Drohung nach Zigaretten gefragt

Um seiner Frage nach Zigaretten Nachdruck zu verleihen, soll am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr ein Jugendlicher einen anderen mittels eines Messers bedroht haben. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge habe der etwa 17-Jährige zunächst nach Zigaretten gefragt. Als der Geschädigte ein Mitführen von Rauchwaren verneinte, soll der Täter ein Messer hervorgeholt, die Klinge aufgeklappt und es in bedrohlicher Weise in der Hand gehalten haben. Ein Begleiter des Täters habe dabei versucht, deeskalierend auf diesen einzuwirken. Nach einem Wortgefecht habe sich das Duo dann von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und geht ersten Hinweisen zur Identität des mutmaßlichen Täters nach.

Überlingen

Radfahrer und Pkw kollidieren - Zeugen gesucht

Schwer verletzt hat sich ein 83-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße. Der Mann war von Goldbach kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als es gegen 17.15 Uhr kurz vor dem Bahnübergang beim Uferpark zu einem Streifvorgang mit dem in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 60-Jährigen kam. Hierdurch stürzte der Zweiradfahrer und wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da derzeit unklar ist, ob der Radfahrer möglicherweise ohne dies anzukündigen nach links in die Obere Bahnhofstraße abbiegen wollte oder doch mangelnder Seitenabstand unfallursächlich war, sucht das Polizeirevier Überlingen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Radfahrer stürzt alkoholbedingt

Nicht unerhebliche Verletzungen hat sich ein 35-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Sturz am späten Donnerstagabend in der Rotachstraße zugezogen. Der Mann war ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme blieb den Beamten nicht verborgen, dass der 35-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von annähernd 2,6 Promille, weswegen dem Mann in der Klinik zusätzlich noch eine Blutprobe entnommen wurde. Der 35-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

