Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.05.2025

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Nach mehreren Diebstählen in Untersuchungshaft

Nach mehreren Ladendiebstählen im Stadtgebiet, einem versuchten Diebstahl aus einem geparkten Pkw sowie einem weiteren versuchten Diebstahl auf einem Firmengelände in den vergangenen anderthalb Monaten hat die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen einen 34-Jährigen festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hatte zuvor einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Mann beantragt, der am Dienstag von den Beamten nun vollstreckt und vom Haftrichter in Vollzug gesetzt wurde. Seither sitzt der marokkanische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell