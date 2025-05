Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Pkw-Lenker verursacht Unfall mit Rad fahrendem Kind und flüchtet

Am Mittwoch, dem 28. Mai 2025, gegen 17:38 Uhr, kam es in der Praßbergstraße in Wangen im Allgäu zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Fahrradlenker verletzt wurde. Der 14-jähriger Junge befuhr dabei mit seinem Kinderfahrrad die Praßbergstraße in Richtung Innenstadt. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker überholte den Jungen in gleicher Fahrtrichtung mit unzureichendem Seitenabstand, wodurch der Junge das Gleichgewicht verlor und zu Fall kam. Zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad kam es nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeibeamten des Polizeireviers Wangen nicht. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Ein bislang unbekannter Passant fand den Jungen auf dem Boden liegend. Dieser war jedoch beim Eintreffen der Streifenbesatzung nicht mehr vor Ort. Der 14-jährige Fahrradlenker erlitt bei dem Sturz eine Schulterverletzung sowie diverse Schürfwunden und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am dem Kinderfahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Pkw-Lenker machen können. Insbesondere auch durch die zum Teil unbekannten Ersthelfer vor Ort. Die Polizei Wangen im Allgäu bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07522 984 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell