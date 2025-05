Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann nach Ruhestörung in Gewahrsam

Mit üblen Beleidigungen und verbalen Drohungen hat ein 37-Jähriger Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen empfangen, als diese in der Nacht auf Mittwoch zu einer Ruhestörung in einer Unterkunft in der Keplerstraße ausgerückt sind. Der alkoholisierte Störenfried ließ sich nicht beruhigen und wurde von den Beamten schließlich in Gewahrsam genommen, als keine Besserung der Situation in Sicht war. Die Nacht musste der 37-Jährige in einer Arrestzelle des örtlichen Polizeireviers verbringen. Neben den Gebühren für die Übernachtung kommen auf den Mann Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung zu.

Friedrichshafen

Schlägerei am Bahnhofsplatz

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer Schlägerei am Dienstagabend am Bahnhofsplatz aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang noch unbekannte Männer aus nichtigem Grund kurz nach 22 Uhr auf einen 29-Jährigen und einen 26-Jährigen losgegangen sein und diese geschlagen sowie getreten haben. Der 26-Jährige wurde in der Folge von einem Rettungsdienst zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen flüchteten. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Die Ermittlungen zu den Unbekannten dauern an.

Meckenbeuren

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte nach Radunfall

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Radunfalls am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Hangenstraße zwischen Liebenau und Meckenbeuren. Eine Gruppe Rennradfahrer war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und bemerkte offensichtlich zu spät einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Aufgrund einer Verengung des Radwegs konnten die Rennradler nicht mehr ausweichen. Zwei der Rennradfahrer kollidierten daraufhin mit dem Pedelec-Fahrer, alle drei stürzten und wurden dabei verletzt. Einer der Rennradfahrer, ein 74-Jähriger, schwer. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Markdorf

Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 64-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Gutenbergstraße zugezogen. Der 27-jährige Lenker eines BMW wollte kurz vor 17 Uhr von der Steinstraße in die Gutenbergstraße einbiegen und stieß in langsamer Fahrt dabei mit dem Fußgänger zusammen, der im selben Moment die Gutenbergstraße querte. Hierdurch kam der 64-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verzichtete er.

Markdorf

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Dienstagnachmittag im Bereich Markdorf und Bermatingen schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk der Beamten galt dabei der Ablenkung beispielsweise durch die Bedienung eines Mobiltelefons sowie der Gurtpflicht. Insgesamt ahndeten sie dabei 18 Verkehrsteilnehmende, die nicht angeschnallt waren. In einem weiteren Fall war ein Kind nicht ausreichend im Fahrzeug gesichert. Zusätzlich müssen acht Verkehrsteilnehmende mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Gegen 14 Uhr wurde in Markdorf eine 51-Jährige auf einem E-Scooter kontrolliert, die noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr an dem Fahrzeug angebracht hatte. Nachdem auch ein aktueller Versicherungsschutz nicht nachgewiesen werden konnte, gelangt sie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige, ebenso wie der Halter des Rollers, der die Fahrt zuließ.

Meersburg

Kellerräume aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes mehrere Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser im Dornerweg aufgebrochen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet, es entstand aber entsprechender Sachschaden an den Kellertüren. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen der Einbrüche und bittet Personen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

