Bodenseekreis (ots) - Immenstaad Einbruchsversuch in Schule Unbekannte sind über das vergangene Wochenende hinweg daran gescheitert, in das Schulgebäude in der Schulstraße einzubrechen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten sie vergeblich eine Tür aufzubrechen und richteten dabei nicht unerheblichen Sachschaden an. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise ...

mehr