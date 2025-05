Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Einbruchsversuch in Schule

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende hinweg daran gescheitert, in das Schulgebäude in der Schulstraße einzubrechen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten sie vergeblich eine Tür aufzubrechen und richteten dabei nicht unerheblichen Sachschaden an. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Tettnang

Stark beschleunigt, Kontrolle verloren und gegen Baum geprallt

Offenbar keinen sanften Fuß am Gas hatte ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer am Montag, bevor er einen Unfall gebaut hat. Der junge Mann war in der Kaltenberger Straße unterwegs und wollte nach links in den Max-Plank-Weg abbiegen. Beim Beschleunigen brach der Wagen aus, woraufhin der 21-Jährige gänzlich die Kontrolle verlor und mit einem Baum kollidierte. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Oberteuringen

Berauscht hinterm Steuer

Kein Geheimnis daraus gemacht, dass er Umgang mit Rauschmitteln pflegt, hat ein Autofahrer, den Polizisten am Montagabend im Bereich Oberteuringen kontrolliert haben. Die Beamten waren aufmerksam geworden, als der 24-Jährige mit zwei großen Cannabispflanzen auf der Rückbank an ihnen vorbeifuhr. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich dann der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, der sich bei einem Vortest weiter erhärtete. Der 24-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der berauschten Fahrt.

Überlingen

Renitente Seniorin sorgt in Therme für Aufsehen

Für Aufsehen gesorgt hat eine 71-jährige Frau am Montagnachmittag in der Überlinger Therme. Bad-Mitarbeiter trafen die Frau im dortigen Restaurant an, obwohl dieser in der Vergangenheit ein Hausverbot auferlegt worden war. Weil sie sich in der Folge weigerte zu gehen, kam die Polizei zur Unterstützung hinzu. Der wiederholten Aufforderung, das Bad zu verlassen, kam sie nur sehr widerwillig nach. Auf dem Weg aus der Therme beleidigte sie die Beamten durchweg lautstark und zog dabei die Aufmerksamkeit zahlreicher Bad-Besucher auf sich. Auf die Frau kommen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung zu.

Überlingen

Während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen - Polizei sucht nach Vorfall Zeugen

Nach einem gefährlichen Vorfall, der sich bereits am Samstagnachmittag auf der L 200a zwischen Überlingen und Deisendorf ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 31 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 16.45 Uhr in Richtung Deisendorf unterwegs als die auf dem Beifahrersitz alkoholisierte Angehörige während der Fahrt in das Lenkrad griff. Dadurch geriet der Wagen in den Gegenverkehr, wo offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der 57-Jährigen, die einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille hatte, droht eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch den entgegenkommenden schwarzen Mercedes-CLA gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Hagnau

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 9.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Hagnau wurde eine Frau leicht verletzt. Die 48-Jährige war mit einem VW-Bus in Richtung Meersburg unterwegs, fuhr bei zähfließendem Verkehrsfluss einem vorausfahrenden VW auf und schob diesen auf einen Audi auf. Ein Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die leicht verletzte Verursacherin, ihr Wagen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

