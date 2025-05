Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Pkw entriegelt und durchsucht

Einen Mercedes haben Unbekannte am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr auf einem Firmengelände in der Memminger Straße auf noch unbekannte Weise entriegelt und nach Diebesgut durchsucht. Der Besitzer des Wagens fand sein Fahrzeug mit geöffneten Türen vor, aus dem Pkw stahlen die Täter mehrere Tankkarten sowie eine Sonnenbrille. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt derzeit nicht aus, dass es die Täter eigentlich auf das hochwertige Fahrzeug selbst abgesehen hatten, dieses jedoch nicht Starten konnten. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat am Sonntag kurz vor 22 Uhr, aber auch bereits an den beiden Vortagen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 auf dem Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Aitrach

Unfallflucht - Polizei sucht nach Ausweichmanöver Unfallbeteiligten

Nach einem Ausweichmanöver am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Treherz und Rieden sucht das Polizeirevier Leutkirch nach einem der Unfallbeteiligten. Der Fahrer eines Mercedes musste einem entgegenkommenden Pick-Up nach rechts ausweichen, da dieser zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten war. Durch das Manöver und der folgenden Kollision mit einem Leitpfosten entstand an dem Mercedes Sachschaden von schätzungsweise rund 3.000 Euro. Anstatt anzuhalten und die Unfallaufnahme zu ermöglichen, fuhr der Fahrer des weißen Pick-Up in Richtung Rieden davon. Hinweise auf den unbekannten Fahrer und dessen Pkw nehmen die Beamten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Aichstetten

E-Scooter gestohlen - Zeugenaufruf

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu nach dem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Aichstetten. Unbekannte machten sich am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr an dem motorisierten Roller zu schaffen, entfernten einen angebrachten Tracker und durchtrennten das Kettenschloss. Personen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen, insbesondere im Bereich des Ticketschalters, gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Waldsee

Rund um Stadtsee randaliert

Rund um den Stadtsee haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag randaliert und dabei Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro angerichtet. Die Täter steckten ein öffentliches Bücherregal am Uferweg in Brand und beschädigten am Freibad ein Banner sowie einen Mülleimer durch Feuer. Auch an einer Sitzgelegenheit an einem Spielplatz zündelten die Vandalen. Zum Brand des Bücherregals musste die Feuerwehr gegen 0.45 Uhr für Löscharbeiten anrücken. Weiter warfen die Täter am örtlichen Ruderverein mehrere Scheiben ein und beschädigten ein Ruderboot. Eine Wellenliege landete im Stadtsee, mehrere Blumenkübel im Bereich der Wurzacher Straße wurden umgeworfen. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Vandalismus geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/40430 auf der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell