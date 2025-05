Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.05.2025

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Parfum-Dieb in Untersuchungshaft

Weil er im dringenden Verdacht steht, für mehrere Parfum-Diebstähle verantwortlich zu sein, sitzt ein 22-Jähriger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Am vergangenen Dienstagmorgen war er dabei erwischt worden, als er in einem Drogeriemarkt in Friedrichshafen Parfum im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro einsteckte und mit der Ware flüchtete. Einer Beamtin gelang es am Nachmittag nach ihrem Dienst, den Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung im Stadtgebiet wiederzuerkennen. Hinzugerufene Polizisten nahmen die Verfolgung auf und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen des Mannes fanden die Ermittler diverses Parfum auf, das aus weiteren Diebstählen stammen dürfte. Der bereits zuvor durch ähnliche Fälle polizeilich bekannte und bereits verurteilte 22-jährige Syrer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Mittwochmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Diebstahls und setzte ihn in Vollzug. Seiter sitzt der 22-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Friedrichshafen-Altstadt dauern an.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell