PP Ravensburg: Einbruch in Bodenseeschule

Sigmaringen (ots) - Die Polizei in Sigmaringen sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstag gegen 22.18 Uhr am Bahnhof auf Gleis 1 in Sigmaringen. Als die Polizei am Bahnhof eintraf, war lediglich noch ein 22-jähriger Mann mit einer blutenden Platzwunde am Kopf vor Ort. Dieser konnte allerdings nur angeben, dass er von drei männlichen Personen angegriffen und mit einer abgebrochenen Flasche verletzt ...

