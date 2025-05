Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

E-Bikes vor Gaststätte geklaut

Am Samstag in der Zeit von 22.30 Uhr bis Sonntag 00.30 Uhr wurden vor einer Gaststätte in der Burgstraße in Ravensburg zwei hochwertige Pedelecs der Marke Propain geklaut. Diese waren mit einem Schloss an einem Tor zur Gaststätte angeschlossen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes und ein silbernes E-Bike, welche zusammen eine Wert von ca. 17.500.- Euro haben. Zeugen welche zur fraglichen Zeit in der Burgstraße etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Scheibe von Deko-Laden beschädigt

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr beobachteten Zeugen wie sich zwei männliche Personen in der Marktstraße auf Höhe Gebäude 10 lauthals streiten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verlagerte sich die Streitigkeit vor das Dekogeschäft, wo es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei wurde einer der Männer gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen. Infolgedessen zerbrach die Schiebe, weshalb die beiden Unbekannten in Richtung Eichelstraße flüchteten. Laut den Zeugen soll es sich um dunkel gekleidete männliche Personen gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Paketauslieferer verursacht Unfall und flüchtet

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr streift ein Fahrzeug des Paketauslieferers Hermes im Ziegelweg auf Höhe Gebäude 17 einen Pkw Passat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der noch unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Er hinterließ am Pkw einen Schaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751-803 3333 zu melden

Isny

Lkw verliert Ladung und verursacht Sachschaden

Am Samstag gegen 12.10 Uhr befährt eine 48-jährige Dacia-Fahrerin die B 12 an der Ortumfahrung Isny in Fahrtrichtung Felderhaldetunnel. Ein noch unbekannter Lkw befuhr den Streckenabschnitt in die entgegengesetzte Richtung Kempten. Kurz vor der Einmündung zur L 318 löste sich vom Tieflader, welcher von einer Sattelzugmaschine gezogen wurde, ein ca. ein Meter langes Kantholz. Dieses wurde von dem Dacia erfasst und die vordere linke Felge eingedellt. Es entstand ein Sachschaden von Höhe von ca. 300.- Euro. Der Sattelzugfahrer, welcher den Vorgang vermutlich nicht bemerkt hat, setzte seine Fahrt fort. Der Lkw wird in der Farbe rot/braun und mit Betonplatten beladen beschrieben. Zeugen welche zur fraglichen Zeit sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 9099-0 melden.

Wilhelmdorf

Einbruch in Hütte und Schulgebäude

In der Nacht von Freitag 18.00 Uhr auf Samstag 11.00 Uhr wurde in Wilhelmsdorf zunächst in ein Schulgebäude am Saalplatz eingebrochen. Hierzu wurde mit einem Stein die Glasscheibe der Haupteingangstüre eingeworfen und anschließend ein Klassenzimmer aufgebrochen. Im Klassenzimmer wurden ein IPad und ein Wandboard massiv beschädigt. Der Versuch eine Geldkassette aufzubrechen scheiterte. Außer einem hohen Sachschaden der noch nicht beziffert werden kann, wurde nichts entwendet. Vermutlich derselbe Täter bricht anschließend in eine Hütte der Jugendhilfe Hoffmannhaus Wilhelmsdorf im Seefeld ein. Auch hier wurde die Eingangstüre mit einem Pflasterstein eingeworfen. Anschließend kocht der unbekannte Täter in der Hütte etwas und lässt das Geschirr nach dem Essen stehen. Auch hier kann der Sachschaden noch nicht anschließend benannt werden. Zeugen welche zur fraglichen Zeit sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751 803-6666 melden.

Argenbühl

Unfall mit Motorradfahrer

Am Samstag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger BMW-Fahrer die K 8011 von Eglofs kommend in Richtung Ratzenried. An der Einmündung zum Haldenberg bog er nach links ab und übersah hier einen entgegenkommenden 26-jährigen Krad-Fahrer, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer erst nach 15 Meter am linken Fahrbahnrad zum Liegen kam. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt, der Honda-Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in die OSK Wangen verbracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 12.000.- Euro.

