Am Mittwoch kam es auf der B30 bei Donaustetten zu einem Auffahrunfall.

Um 14.15 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Opel Corsa die B30 von Biberach in Richtung Ulm. Auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-Donaustetten war er wohl unaufmerksam und fuhr ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Anschließend prallte er mit dem Auto gegen die linke Schutzplanken. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Opel. Die Polizei Ulm-West nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 20.000 Euro, am Mercedes Lkw auf 10.000 Euro sowie der Schutzplanken auf 2.000 Euro. Währende der Unfallaufnahme kam es zu Verkehsbehinderungen und Rückstau. Gegen 15.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

