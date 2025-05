Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fehlende Einsicht eines Ladendiebs führt zu handgreiflichem Streit

Nachdem ein Ladendieb am Freitag gegen 11:45 Uhr in einem Elektromarkt dabei ertappt wurde, wie er einen Kopfhörer im Wert von knapp 265 Euro stehlen wollte, zeigte er sich absolut uneinsichtig und schrie fortlaufend und aggressiv die Mitarbeiter an. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Ravensburg entfernte der 40-jährige Dieb zunächst die Diebstahlssicherung des Kopfhörers und wollte das Geschäft verlassen. Als er darauf angesprochen wurde, reagierte er haltlos und tat lautstark kund, dass er mehrere hundert Euro in bar dabeihabe und es nicht nötig habe zu stehlen. Nach weiterem lautstarkem und aggressivem Auftreten wurde der Dieb des Geschäfts verwiesen. Da der Dieb weiterhin durch die geöffnete Türe in den Elektromarkt schrie und durch die Mitarbeiter nicht zu beruhigen war, wurde er von einem Mitarbeiter auf die Brust gestoßen, um ihn zum Verlassen der Örtlichkeit zu bewegen. Da der Dieb mit dieser Art der Selbstjustiz nicht einverstanden war, rief er selbst die Polizei und machte eine Körperverletzung geltend. Dabei gab er an, nun Schmerzen in der Brust zu verspüren. Noch vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung traf der Dieb auf einen weiteren Mitarbeiter des Elektromarktes. Von diesem wurde er laut seinen Angaben dazu noch unnötigerweise angepöbelt und bedroht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun gegen alle Beteiligten. Zeugen zu den Geschehnissen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751 803-3333 in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Ohne Führerschein mit nicht zugelassener Enduro unterwegs

Am Samstag gegen 00.25 Uhr war in der Waldseer Straße ein minderjähriger Mann ohne notwendigen Führerschein mit einem Motorrad unterwegs, welches noch dazu nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer der Polizei meldete, dass ihm soeben zwei Roller ohne eingeschaltetes Licht begegnet seien, machte sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weingarten auf den Weg, dies zu überprüfen. Dabei konnten sie beide Zweiradfahrer feststellen. Bei einem Rollerfahrer war soweit alles in bester Ordnung. Bei dem anderen Zweiradfahrer jedoch, dem Lenker eines Motorrads Enduro, stellten die Beamten fest, dass er lediglich über einen Führerschein für Kleinkrafträder verfügt. Nach den bisherigen Ermittlungen handelte es sich bei der Enduro jedoch um eine Maschine mit 250ccm, welche bis zu 90 Km/h schnell fahren soll, so dass dieser Führerschein nicht gültig ist. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der Fahrer wurde an seinen hinzugerufenen Vater übergeben. Das Motorrad wurde durch die Beamten zunächst als Beweismittel sichergestellt.

Leutkirch

Betrüger versucht Zahngold mitgehen zu lassen

Ein bislang unbekannter Täter verkleidete sich nach den bisherigen Ermittlungen als DHL-Paketbote und wollte am Freitag gegen 11:45 Uhr in einem zahnmedizinischen Zentrum in der Wangener Straße in Leutkirch widerrechtlich und unter falschen Behauptungen eine Spendendose mit gesammeltem Zahngold an sich nehmen. Als der Mann die Zahnarztpraxis betrat, trug er wohl zumindest eine Jacke, welche täuschend echt einer DHL-Jacke war und gab gegenüber dem dortigen Personal an, dass er im Auftrag von DHL diese Spendendose abholen müsse. Der Zahnarzt der Praxis erkannte jedoch den Schwindel und rief die Polizei. Da der betrügerische Paketbote misstrauisch wurde, verließ er die Praxis unter dem Aufwand noch entsprechende Unterlagen zur Abholung aus dem Auto holen zu müssen. Eine sofortige Fahndung durch Polizeikräfte des Polizeireviers Leutkirch führte bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Ein DHL-Fahrzeug war weit und breit nicht zu sehen. In der Spendendose befand sich zu diesem Zeitpunkt Zahngold in einem Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen zu der Tat oder dem angeblichen DHL-Boten wenden sich bitte unter 07561 8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell