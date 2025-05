Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Abbiegen Roller erfasst - Rollerfahrerin leicht verletzt

Beim Linksabbiegen von der Friedrichshafener Straße (B 30 alt) auf ein Tankstellengelände auf Höhe Sickenried hat am Donnerstagmorgen ein 81 Jahre alter Dacia-Fahrer eine entgegenkommende Rollerfahrerin übersehen und erfasst. Die 59-Jährige stürzte in Folge der Kollision. Sie musste von einem Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von rund 5.000 Euro. An der Vespa dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Ravensburg

Pkw an Fahrbahnrand gestreift - Polizei bittet um Hinweise zu Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht, bei der ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in der Ziegelstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Opel gestreift hat, bittet das Polizeirevier Ravensburg um Hinweise. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte den abgestellten Wagen und fuhr anschließend davon, anstatt sich um die Regulierung des Sachschadens von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Ziegelstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Zwei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro sind die Folge eines Unfalls beim Abbiegen am Freitagvormittag kurz vor 9 Uhr auf der L 288 zwischen Horgenzell und Ravensburg. Der 29-jährige Fahrer eines Toyota wollte auf Höhe Schlegel nach links auf einen Gemeindeweg abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Fahrer eines Nissan. Es kam zum wuchtigen Zusammenstoß, wobei der Toyota von der Fahrbahn abgewiesen wurde und in einem Graben zum Stehen kam. Einsatzkräfte des Rettungsdiensts bargen den verletzten 29-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn ebenso, wie den 66 Jahre alten Nissan-Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt.

Argenbühl

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt - Autofahrer leicht verletzt

Glücklicherweise lediglich leicht verletzt wurde ein BMW-Fahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße 8014 zwischen Eisenharz und Kreuzbühl die Kontrolle über seinen Wagen seinen Wagen verloren hat und gegen einen Baum geprallt ist. Zunächst geriet der 55-Jährige nach rechts ins Bankett und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Leichtverletzten und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu / Leutkirch im Allgäu

Mann leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

Widerstand hat ein 58 Jahre alter Autofahrer nach einer Trunkenheitsfahrt am Donnerstagabend bei Leutkirch im Allgäu geleistet. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatten den Autofahrer ihm Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei eine deutliche Alkoholisierung des 58-Jährigen samt Ausfallerscheinungen wahrgenommen. Einen freiwilligen Alkoholvortest lehnte der Fahrzeuglenker ab, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus in Wangen begleiten. Während der polizeilichen Maßnahmen missachtete der Mann die Anweisungen der Beamten und sperrte sich gegen die Polizisten. Ihm wurden schließlich Handschließen angelegt. Auf den 58-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Sein Führerschein wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Aulendorf

Motorradfahrer kracht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Leitplanke

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ist am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ein 17 Jahre alter Motorradfahrer auf der Kreisstraße zwischen Münchenreute und Blönried in die Leitplanke gekracht und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Zweiradfahrer und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um die Piaggio kümmerten sich Angehörige. Glücklicherweise ging der Unfall vergleichsweise glimpflich aus.

