Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brand Müllcontainer

Schermbeck (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "Brand 1 - Müllbrand" an die Einsatzstelle Kapellenweg alarmiert. An der Einsatzstelle brannte ein Abfallcontainer mit Hausmüll und Elektroschrott. Der Container wurde von Trupps unter Atemschutz abgelöscht, mit Schaum geflutet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 12:15 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell