Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall endet tödlich

Bad Waldsee / Landkreis Ravensburg (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Bad Waldsee ist ein 47 Jahre alter Autofahrer verstorben. Der Mann war mit seiner Mercedes A-Klasse aus Biberacher Richtung kommend unterwegs und geriet kurz nach der Ausfahrt Waldsee-Nord aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende Lastwagenfahrer versuchte wohl noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert, auch der Lastwagen kam neben der Straße zum Stehen. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen. Der Fahrer des Lastwagens blieb körperlich unverletzt. Am Daimler entstand Totalschaden, wie hoch der Sachschaden am Lastwagen ausfällt, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme, für die auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, wird die Bundesstraße zwischen Bad Waldsee Nord und-Süd voraussichtlich noch bis in die Abendstunden voll gesperrt bleiben.

