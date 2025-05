Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Brand in Gebäude Zu einem Brand in einem leerstehenden Wohn- und Werkstattgebäude in der Paulinenstraße rückten Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag aus. Gegen 14.30 Uhr waren Verkehrsteilnehmer auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte im Gebäude zurückgelassener Unrat aus ...

