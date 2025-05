Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Rohrdorf

Wiesenfläche brennt

Offenbar aufgrund eines kurzzeitig unbeaufsichtigten Reisigfeuers hat am Dienstagvormittag eine Wiesenfläche beim Sportplatz in Rohrdorf Feuer gefangen. Gegen 10.15 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Durch die Feuerwehr wurde der kleine Flächenbrand, der ein Ausmaß von rund fünf auf zehn Metern hatte, schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens dürfte nur gering ausfallen.

Bad Saulgau

Pkw zerkratzt

Offenbar mit einem spitzen Gegenstand ist am Dienstagabend ein in der Moosheimer Straße auf dem Parkplatz einer Freizeitanlage abgestellter Opel Insignia zerkratzt worden. Im Zeitraum zwischen 18.45 und 20 Uhr beschädigte der unbekannte Täter die gesamte rechte Fahrzeugseite und richtete so einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Pfullendorf

Hund aus Pkw gestohlen

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 32-Jährigen, dem vorgeworfen wird, am Dienstagabend im Äußeren Mühlweg einen Hund aus einem parkenden Pkw gestohlen zu haben. Der Mann öffnete offenbar das unverschlossene Fahrzeug und nahm den Labrador samt einer Hundeleine mit. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte die Polizei den amtsbekannten Tatverdächtigen wenig später samt Hund im Stadtgebiet antreffen. Während das Tier wohlbehalten in die Obhut seiner Halterin zurückgegeben werden konnte, erwartet den 32-Jährigen nun eine Strafanzeige.

Pfullendorf

Unter Drogeneinwirkung auf Motorroller

Offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 23-jähriger Motorroller-Fahrer, der am Dienstagabend von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Nachdem ein Vortest den anfänglichen Verdacht der Beamten erhärtete und positiv auf THC reagierte, musste der 23-Jährige sich eine Blutprobe entnehmen und seinen Roller vorläufig stehen lassen. Das Ergebnis der noch ausstehenden Blutuntersuchung wird nun über den weiteren Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden.

Mengen

Vorfahrtsunfall

Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro ist bei einem Vorfahrtsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 286 bei Wangen entstanden. Der 58-jährige Lenker eines Lkw wollte gegen 17 Uhr zwischen Ostrach und Krauchenwies aus einem landwirtschaftlichen Weg kommend die L 286 in Richtung Wangen überqueren und übersah dabei offenbar den aus Richtung Ostrach kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 45-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde der VW Passat auf eine Verkehrsinsel geschoben und beschädigte dort noch ein Verkehrszeichen. Ob der 45-Jährige bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, bedarf noch der Klärung. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

