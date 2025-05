Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Zwei Autofahrer alkoholisiert

Zwei Autofahrer müssen nach Verkehrskontrollen am Dienstagabend im Bereich Horgenzell mit mehrmonatigen Fahrverboten und einem Bußgeld von mehreren hundert Euro rechnen, da sie sich alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hatten. Beamte des Polizeireviers Ravensburg stoppten zunächst den 32-jährigen Pkw-Lenker und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch, der schließlich über 0,5 Promille anzeigte. Keine 20 Minuten später pustete ein 27 Jahre alter Autofahrer bei einer weiteren Kontrolle an gleicher Stelle nahezu denselben Wert. Beide mussten auf dem Polizeirevier einen gerichtverwertbaren Alkoholtest durchführen und ihre Wagen stehen lassen.

Ravensburg

Kabel an Baukran durchtrennt und gestohlen

Rund 25 Meter Kabel haben Unbekannte zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmorgen an einem Baukran auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Karrer in der Straße "Rautbrühl" durchtrennt und gestohlen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls im Wert mehrerer hundert Euro aufgenommen und bittet in diesem Zuge Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pkw festgefahren - Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Mit seinem Pkw hat sich ein 51-Jähriger auf einem Feldweg bei Bavendorf festgefahren, den nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwarten. Zeugen hatten den in einem Graben feststeckenden Pkw am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Eigentümer des Wagens im Laufe des Tages bei Bergungsversuchen zur Rede stellen und stellten dabei fest, dass er sich mit seinem abgemeldeten Wagen offensichtlich auf den Weg zu einer Werkstatt gemacht hatte. Einen Versicherungsschutz konnte der 51-Jährige dabei ebenso wenig vorzeigen, wie einen gültigen Führerschein. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny im Allgäu

Über Kellerfenster in Haus eingestiegen

Über ein Kellerfenster sind zwischen Freitag und Dienstag Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Winkelwiesen eingestiegen. Die Täter schlugen das Fenster ein und durchwühlten mehrere Zimmer nach Diebesgut. Inwieweit die Unbekannten nennenswerte Beute machten, ist derzeit noch unklar. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen übernommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Weingarten

Pkw überschlägt sich - Bergwacht muss Fahrer retten

Von der Bergwacht musste der leicht verletzte Fahrer eines VW nach einem Unfall am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der L 317 kurz nach dem Ortsausgang Weingarten in Richtung Unterankenreute gerettet werden. Der 82-Jährige war mit seinem VW aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und stach mit der Fahrzeugfront im Erdreich ein. Der Wagen überschlug sich in der Folge und kam in einem Bachlauf rund zehn Meter tiefer auf dem Dach zum Liegen. Der 82-Jährige trug nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur leichtere Verletzungen davon und konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Er wurde nach der Rettung aus dem Bachlauf von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den Unfallwagen und die anstehende Bergung kümmerten sich die örtliche Feuerwehr sowie ein Abschleppdienst. Die L 317 war bis gegen 6.15 Uhr für den übrigen Verkehr gesperrt.

Baindt

Anhänger gerät auf B 30 ins Schleudern und kippt um

Für Verkehrsbeeinträchtigungen hat am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 30 auf Höhe Egelsee ein umgekippter Anhänger voller Erde gesorgt. Mit einem Ford Transit war ein 42-Jähriger in Fahrtrichtung Baindt unterwegs, als der Anhänger ins Schleudern geriet, umkippte und quer zur Fahrbahn zum Liegen kam. Während der Fahrer unverletzt blieb, musste die Bundesstraße stellenweise für rund zwei Stunden gesperrt werden. Am Pkw und Anhänger entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Gegen den 42 Jahre alten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet: Er war zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert. Sowohl der Ford als auch der Anhänger wurden abgeschleppt.

Baienfurt

Motorradfahrer fährt Fahrschulauto auf

Einem Fahrschulauto ist am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Köpfingen und Unterankenreute ein 79 Jahre alter Motorradfahrer aufgefahren und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Zweiradfahrer erkannte offensichtlich zu spät, dass die vorausfahrende Fahrschülerin aufgrund eines entgegenkommenden Sattelzugs bis zum Stillstand abbremste und prallte in das Heck des Nissan. Die Honda des 79-Jährigen kippte in der Folge um. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, der Sachschaden fiel mit schätzungsweise insgesamt rund 1.500 Euro eher gering aus.

Weingarten

Polizei sucht nach Unfall mit Fahrradfahrerin nach Unfallbeteiligter und Zeugen

Nach einer Unfallbeteiligten und Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw am Dienstagmorgen in der Abt-Hyller-Straße. Gegen 7.50 Uhr fuhr nach bisherigen Erkenntnissen die bislang noch unbekannte Fahrerin eines Pkw von der Abt-Hyller-Straße in Richtung Postplatz und bog in den Kreisverkehr an der Gartenstraße ein. Dabei soll sie das Knie eines Kindes gestreift haben, das im Kreisverkehr mit seinem Fahrrad unterwegs war. Das Kind fuhr trotz leichter Verletzungen nach der leichteren Kollision ebenso weiter, wie die am Unfall beteiligte Autofahrerin. Die Frau am Steuer wird mit Zopffrisur beschrieben und soll mit einem grauen oder braunen Pkw unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den noch unbekannten Pkw sowie deren Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell