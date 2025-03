Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Büro aufgehebelt; Kaffeekasse entwendet

Einbeck (ots)

Dassel; OT Markoldendorf (Kr.) Donnerstag 13.03.2025 - Freitag, 14.03.2025

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag, den 13.03.2025 bis Freitag, den 14.03.2025, durch Aufhebeln der Eingangstür, Zutritt zu einem Agrar-Handel in der Ilmebahnstraße in Markoldendorf. Hierbei durchwühlten sie einen offenstehenden Tresor und entwendeten schlussendlich eine Kaffee-/Trinkgeldkasse mit ca. 50,- Euro Inhalt. Die Polizei in Dassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05564-999100 zu melden.

