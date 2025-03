Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Waldarbeiterwagen aufgebrochen; Zeugen gesucht.

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Donnerstag, 13.03.2025 - Freitag, 14.03.2025

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 13.03.2025 bis zum Freitag, den 14.03.2025, hebelten bislang noch unbekannte Täter die Eingangstür eines Waldarbeiterwagens in der Silberborner Straße auf und gelangten so ins Wageninnere. Dort entwendeten sie eine Werkzeugkiste mit diversen Werkzeugen im Wert von ca. 350,- Euro. Die Polizei in Dassel hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 zu melden.

