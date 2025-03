POL-NOM: Waren bestellt und nicht bezahlt

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Samstag, 08.03.2025 - Sonntag, 09.03.205 In der Nacht von Samstag, den 08.03.2025 zum Sonntag, den 09.03.2025, beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Außenwände an der Grundschule am Teichenweg. Tatbetroffen war insbesondere die Fassade im Bereich des Schulhofes. Hier wurden bereits bestehende Bilder mit schwarzer Farbe besprüht. Über die Schadenshöhe können bislang keine ...

